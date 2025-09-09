プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が１４日、名古屋・ＩＧアリーナでＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝と対戦する。興行を生中継するＮＴＴドコモが運営する映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」は、プレミアム会員向けの生中継コンテンツとして「ＮＴＴドコモＰｒｅｓｅｎｔｓエキサイトマッチ×Ｌｅｍｉｎｏボクシング〜トリプル世界タ