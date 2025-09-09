¥æー¥í±ß¤Ê¤É¥¯¥í¥¹±ß¤Ç¤â±ß¹â¡¢¥æー¥í±ß¤Ïº£Æü¤Î°ÂÃÍ¹¹¿·¡áÅìµþ°ÙÂØ ¥É¥ë±ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥æー¥í±ß¤Ê¤É¥¯¥í¥¹±ß¤Ç¤â±ß¹â¡£ÆüÊÆ¶âÍøº¹½Ì¾®¤ò°Õ¼±¤·¤¿Æ°¤­¡£¥æー¥í±ß¤Ïº£Æü¤Î°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë173±ß20Á¬¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ EURJPY 173.24