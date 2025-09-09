¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡¼¹­Åç¡Ê9Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤ÎÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐÀîÅê¼ê¤Ï8·î29Æü¤ËÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢9·î6Æü¤Ë1»î¹ç¤À¤±2·³¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤ÏÀÐÀîÅê¼ê¤¬1Ç¯´Ö1·³¤ËÂÓÆ±¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈèÏ«¤ò¹ÍÎ¸¤µ¤ì¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤â·ó¤Í¤¿ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£