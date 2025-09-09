「ドジャース３−１ロッキーズ」（８日、ロサンゼルス）ドジャースが競り勝って２連勝。ナ・リーグ西地区２位のパドレスも勝ったが１ゲーム差をキープした。大谷翔平投手は「１番・指名打者」で出場し、３打数１安打、１四球で１得点。１−１の七回２死一塁で迎えた第４打席に右翼右へ打球速度１８４キロの痛烈な二塁打を放ち、二、三塁に好機を拡大。次打者ベッツの中前２点を勝ち越し、大谷も二塁から生還した。大谷は初