¸á¸å£²»þ¸½ºß¤ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£µ£³£¹¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£¹£¹£¶¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï£¸£±ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï£³£³¶È¼ïÃæ£¹¶È¼ï¤¬¾å¾º¡£ÃÍ¾å¤¬¤ê¾å°Ì¤ËÉÔÆ°»º¡¢ÅÅµ¤µ¡´ï¡¢¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ¡¢¥Ñ¥ë¥×¡¦»æ¤Ê¤É¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤Î¤ÏÅ´¹Ý¡¢ÈóÅ´¶âÂ°¡¢¹Û¶È¤Ê¤É¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS