静岡県河津町は、9月14〜15日に東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催される楽天「超ふるさと納税祭」に出展する。●宿泊補助券、伊勢海老、わさび等が当たる抽選会を開催河津町は、静岡県の伊豆半島南部に位置する人口6200人の町で、毎年2月に開催される河津桜まつりには全国から多くの観光客が訪れ、河津七滝や体感型動物園iZooなどが観光地として知られている。産業は水産業と農業が盛んで、伊勢海老やわさび、ニューサ