ナ・リーグ西地区首位のドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地ドジャースタジアムでのロッキーズ戦に3－1で勝利。ムーキー・ベッツ内野手の決勝適時打で、3連戦の初戦を白星で飾った。投げては、先発のタイラー・グラスノー投手が7回1失点11奪三振。無安打投球で相手打線を封じ込めたが、最終回に登板したタナー・スコット投手が初安打を浴びて、継投での記録達成