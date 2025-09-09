友誼関は、中国南部の広西チワン族自治区崇左市の南西部に位置し、中越の国境線上にあり、「中国の南の玄関」に例えられています。中国は16年連続でASEAN（東南アジア諸国連合）にとって最大の貿易パートナーの地位を維持しており、ASEANも5年連続で中国の最大の貿易パートナーとなっています。友誼関はASEANへの最も便利な通路の一つとなっています。友誼関は全国の道路による貨物輸送の国境検査所の中で税関と国境検査を一体化し