¿·³ã2ºÐS¤ò4ÇÏ¿Èº¹¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¡Ê²´¡á¼êÄÍµ×¡¢Éã¥Ý¥¨¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥¢¡Ë¤ÏÄ«ÆüÇÕFS¡Ê12·î21Æü¡¢ºå¿À¡Ë¤«¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡Ê12·î27Æü¡¢Ãæ»³¡Ë¤ØÄ¾¹Ô¡£9Æü¡¢¼êÄÍµ×»Õ¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤ÎG1¤ØÄ¾¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£