8Æü¡¢¡Ö¥â¥ó¥À¥ß¥ó¡×¤Î¿·CM¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÈª²ê°é¡Ê23¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û»×¤¤¤Ã¤­¤ê¾Ð¤¦Èª²ê°éCM¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¤¤¤¸ý¤Ç¾Ð¤ª¤¦¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Èª¤¬²ÈÂ²¤È¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Èª¡Ö¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢·Ú¤¤¥Î¥ê¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¤ª¤ä¤¹¤ß¡¢Âç¹¥¤­¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢É¡¤Ç¾Ð¤ï¤ì¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³Âç¹¥¤­¤À¤è¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤À¤Ã¤ÆÂçÇú¾Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä5¿Í¤­¤ç¤¦¤À¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É