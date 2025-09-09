秋が始まると恋しくなる人も多い「ブラウン」は、トレンドカラーでもあり、今年の秋はさらに注目を集めそう。落ち着きがありながらも大人の余裕を感じさせる一方で、「地味に見えそう……」と敬遠してしまう人もいるのでは？ そこで今回は、【グローバルワーク】のリアル40代スタッフさんの着こなしから、40・50代におすすめの「ブラウンアイテム」をご紹介。等身大の着こなしを参考に、大人世代でもおしゃれに