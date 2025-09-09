女子サッカーのWEリーグは9日、「WEリーグ月間ベストオフェンス賞」8月度の受賞選手に、INAC神戸レオネッサFW桑原藍選手が決まったと発表しました。対象となったシーンは、8月23日に行われた2025/26 SOMPO WEリーグ第3節・INAC神戸レオネッサ対ちふれASエルフェン埼玉戦での、87分に桑原選手が決めたゴール。チームを勝利に導く貴重な決勝点でもありました。2025/26 SOMPO WEリーグ第3節で、ゴールを決めて喜ぶINAC神戸FW桑原