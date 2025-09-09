¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¤Ï¡¢º´²ì¸©¼¯Åç»Ô¤Ë¥³¥ó¥Æ¥Ê¥Û¥Æ¥ë¡ÖHOTEL R9 The Yard º´²ì¼¯Åç¡×¤ò2025Ç¯10·î7Æü(²Ð)¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¡£ HOTEL R9 The Yard º´²ì¼¯Åç  »ÜÀß¾ì½ê¡§ º´²ì¸©¼¯Åç»ÔÃæÂ¼821-2¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§ 2025Ç¯10·î7Æü(²Ð)Í½ÄêÍ½Ìó¼õÉÕ³«»ÏÆü¡§ 2025Ç¯9·î30Æü(²Ð)15:00Í½Äê¥¢¥¯¥»¥¹¡§ ¡Ú¤ª¼Ö¡ÛÄ¹ºê¼«Æ°¼ÖÆ»¡ÖÉðÍºËÌÊýIC¡×¡¢À¾¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¡ÖÉðÍºÆîIC¡×¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼Ö¤ÇÌó20Ê¬¡ÚÅÅ¼Ö¡ÛJRÄ¹ºêËÜÀþ¡ÖÈîÁ°¼¯Åç±Ø