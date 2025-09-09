◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル）＝９月９日、美浦トレセンオークス１１着からの復帰戦となるタイセイプランセス（牝３歳、美浦・池上昌和厩舎、父リアルスティール）は、関東圏の紫苑Ｓではなくコース適性を考えてローズＳを選択。鈴木助手は「持ち味を生かすのであれば、直線が長い方がいいですね」と分析する。フローラＳは直線で進路を失う場面もありながら、上がり３ハロン最速と