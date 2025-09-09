芸能事務所「ブランニューミュージック」の公式サイトが９日に更新され、フリーアナウンサー・吉田照美の活動休止を発表した。体調不良のため入院療養しているという。「弊社所属 吉田照美の活動に関するご報告」と題して報告。「弊社所属吉田照美は、現在体調不良のため入院療養しております」と伝え、「それに伴い一定期間、活動をお休みさせて頂くことをご報告申し上げます。活動再開の時期につきましては、改めてご案内