◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル）＝９月９日、栗東トレセンテレサ（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父アドマイヤマーズ）の前走は２着に首差の逃げ切り勝ちだが、勝ち時計の１分４６秒８は夏の小倉開催で最速。杉山晴調教師は「逃げる中でもタメは利いていました」と評価する。今回が転厩２戦目だが、中間は杉山晴厩舎に入ってから初めて併せ馬を行い、軽快な動きを見せた。「我慢を利か