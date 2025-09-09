９日のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）では、４日に肺炎のため死去した歌手・橋幸夫さん（享年８２）の追悼特集を放送した。急きょ放送内容を変更し、「緊急追悼橋幸夫さん」と題して特集。「御三家」の舟木一夫、西郷輝彦さんと３人で出演した２０００年放送回などを振り返った。２３年５月に歌手活動を一度引退した橋さんだが、２４年４月に活動再開した。２４年の出演回では、引退宣言をしたものの想