【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は８日（日本時間９日）、本拠地でのロッキーズ戦に１番指名打者で出場し、七回に右翼への二塁打を放ち、続くベッツの中前適時打でチーム３点目のホームを踏んだ。３打数１安打、１四球だった。ドジャースは先発のグラスノーが７回を無安打１失点の好投。２番手トレイネンも１回無安打、３番手スコットが初安打となる二塁打を許したものの、後続を断って零封リレー