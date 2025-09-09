µîÇ¯9·î¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Çµ¢ÂðÅÓÃæ¤Î½÷À­¤Î¸å¤ò¤ª¤è¤½650¥á¡¼¥È¥ë¤Ä¤±¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÉßÃÏÆâ¤ÇÀ­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤ÆÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÆ±°ÕÀ­¸ò¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»µïÉÔÄê¡¦Ìµ¿¦¤ÎÂçÀ¾¹¸Ê¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤Ç¤¹¡£µîÇ¯9·î¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢ÂçºåÉÜÆâ¤Çµ¢ÂðÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿50Âå¤Î½÷À­¤Î¸ý¤ò¤Õ¤µ¤®¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ¶¼¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ø¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤­¡¢À­ÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÀ¾ÍÆµ¿¼Ô¤È½÷À­¤ËÌÌ