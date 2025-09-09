Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¡Ê62¡Ë¤¬9Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÇÙ±ê¤Î¤¿¤á90ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤ÎµÈ¹ÔÏÂ»Ò¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£»Ö¤é¤¯¤Ï¡¢µÈ¹Ô¤µ¤ó¤Îë¾Êóµ­»ö¤ò°úÍÑ¡£¡Ö»ä¤ÎÍî¸ì²ñ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ö¤ÈNHK¤Î±é·Ý¿Þ´Õ¤ÇÂÐÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ö¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Î´ÆÆÄºîÉÊ¡ØSF¾®Ä®¡Ù¤ÇÉÈ»Ò¤µ¤ó¤ÈÉ×ÉØÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ö¤Ï»ä¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£µÈ¹Ô¤µ¤ó