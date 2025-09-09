クリスタル・パレスの大型FWは今冬ステップアップの可能性がある。『CAUGHTOFFSIDE』によると、クリスタル・パレスに所属する28歳のフランス代表FWジャン・フィリップ・マテタにニューカッスル・ユナイテッドとアストン・ヴィラが興味を示しているという。2021年1月にマインツからのレンタル移籍でクリスタル・パレスに加入を果たしたマテタはその翌年の2022年1月には同クラブに完全移籍。クリスタル・パレス加入後は主力として活