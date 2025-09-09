2025年8月18日、日経平均株価は4万3714円と史上最高値を更新、その後、9月8日には一時4万3800円台まで上昇、9月9日には一時4万4000円台を突破しました。 日経平均株価は、年初には「トランプラリー」の期待感から4万円に迫る水準まで上昇したものの、その後は追加関税をめぐる発言や米中摩擦の激化で急落を繰り返すなど、相場は大きく揺れ動きました。 しかし、米国と中国が最終的に関税引き下げで合意し、さらに