V・ファーレン長崎は9日、Kリーグ1（韓国1部リーグ）の光州FCでプレーしていたブラジル人FWガブリエル・チグロンが完全移籍で加入することを発表した。背番号は「45」を着けることとなる。ブラジル出身で現在23歳のガブリエル・チグロンは、ボタフォゴやポルトガル3部のカネラス2010でプレーしたのち、2024年にKリーグ1の光州FCへ加入。公式戦49試合に出場し11ゴールを記録すると、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）で