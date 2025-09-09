FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤¬8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£3Âç²ñÏ¢Â³7ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ËÜÂç²ñ¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼ó°Ì¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥°¥ë¡¼¥×H¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¤Ï¡¢8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè8Àá¤Ç¥®¥Ë¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËMF¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ê¡¦¥Ù¥ó¡¦¥í¥à¥À¥ó¤¬·àÅª¤Ê·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¡¢1¡Ý0¤È¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢»Ä¤ê2»î¹ç¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢º£Àá¤ò9Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë2°Ì¥Ê¥ß¥Ó¥¢Âå