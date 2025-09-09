TOMORROW X TOGETHER（TXT）の楽曲『Over The Moon』が、Spotifyで累計1億回再生を突破した。【写真】ヒュニンカイ、NCTメンバーと美しすぎる密着SHOTSpotifyによると、TXTの7thミニアルバム『The Star Chapter：SANCTUARY』のタイトル曲『Over The Moon』が再生回数1億回を超えた。これで彼らは、累計1億回以上の再生回数を記録した楽曲を 合計17曲を保有することとなった。『Over The Moon』は2024年11月にリリースされた楽曲で