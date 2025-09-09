モデル消滅も覚悟した中でのサプライズ復活劇！ その理由とはレクサスは2025年9月9日、コンパクトFRスポーツセダン「IS（アイエス）」の新型モデルを世界初公開しました。2026年初頭以降、世界の各地域で順次発売される予定です。現行型デビューからおよそ12年が経過するなか、なぜいま大規模なマイナーチェンジがおこなわれたのでしょうか。自動車研究家の山本シンヤ氏が解説します。どこか懐かしいのに新しい!? イメージを一