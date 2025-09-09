新型IS世界初公開、2026年に発売へ！レクサスは2025年9月9日、同ブランドを代表するコンパクトスポーツセダン「IS」のビッグマイナーチェンジモデルを世界初公開しました。発売は2026年初頭以降、順次各地域で予定されており、四半世紀以上にわたり進化を続けてきたISシリーズが、新たなステージへと踏み出すことになります。【画像】超カッコイイ！ これが“世界初公開”のレクサス新型「IS」です！（30枚以上）同ブランド