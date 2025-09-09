最近、中国南部の海南省文昌市東郊鎮の近海に1頭のアザラシが現れ、「アノン」と名付けられて社会の注目を集めました。この愛らしい海からの「お客様」は、地元住民や観光客の人気者となりました。しかし、注目を浴びたことで「アノンちゃん」はさまざまな困難に直面しました。一部の観光客が不適切に餌を与えたり、直接触ったりする行為が繰り返されました。さらに、セルフメディアのブロガーが夜間に撮影しようとして強い光を当