元カリスマホストでタレントの城咲仁さんは9月9日、自身のInstagramを更新。妻が第1子を妊娠したことを報告し、祝福の声が寄せられています。【写真】城咲仁＆ぽっこりおなかの妻「本当にお似合いのカップル！」城咲さんは「〜皆様へご報告〜この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と、妻でタレントの加島ちかえさんが第1子を妊娠したことを報告。ぽっこりとしたおなかの加島さんと、そのおなかを指さ