YOASOBIが2020年12月18日に配信リリースした楽曲「ハルカ」が、Billboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数4億回を突破した。 （関連：【映像あり】YOASOBI、2020年に配信リリースした楽曲「ハルカ」伊豆見香苗によるMV） 本楽曲は、鈴木おさむによる小説『月王子』を原作として制作。鈴木がパーソナリティを務めるラジオ『JUMP UP MELODIES TOP20』（TOKYO FM）にゲスト出