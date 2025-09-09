TV¥¢¥Ë¥á¡ØSAKAMOTO DAYS¡ÙÂè2¥¯ー¥ëÂè21ÏÃ¡Ö¥Ïー¥É¥âー¥É¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§ÉðÆâ½ÙÊå¤¬±éµ»¤ò»Ö¤·¤¿¥­¥Ã¥«¥±¤È¡È¤â¤Î¡É¤Ø¤Î°¦Ãå¡Ö¡ÈÈþ³Ø¤ò»ý¤Ã¤¿°­ÅÞ¡É¤Ë¤¹¤´¤¯¼æ¤«¤ì¤ë¡× ¸¶ºî¤Ï¡¢Á´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1,500ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ë¤Æ2020Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜÃæ¤ÎÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£¸µ¡¦ÅÁÀâ¤Î»¦¤·²°¡¢ºäËÜÂÀÏº¤¬°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ãç´Ö