±Ç²è¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥¤¥ª¥ó¡×¤Ï¹¥É¾NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÂè24½µ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤óÃÂÀ¸¡×¤Ï10Æü¡¢Âè118²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤Ï¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤ËÆâ½ï¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£¡ÒÂè118²ó¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó¤Î¤Ö¤ÏÈ¬ÌÚ¿®Ç·²ð(ºÊÉ×ÌÚÁï)¤Î²ñ¼Ò¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤À¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¿ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö¤ä¤µ