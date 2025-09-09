左ふくらはぎの違和感で5日に出場選手登録を抹消されたソフトバンクの今宮健太内野手（34）が9日、福岡県筑後市のファーム施設で打撃練習などを行った。8日からリハビリ組に合流。この日は福岡県筑後市のファーム施設にある屋外球場でキャッチボールをした後、室内に移動して1時間ほど打撃練習を行った。今宮は「（打つ分には）痛みはない。できることは継続してやろうと思っている」と話した。今季は春季キャンプ中に左ふく