³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢°ËÅì»ÔµÄ²ñ¤ÎÀµÉûµÄÄ¹¤¬9·î9Æü¸áÁ°¤Ë°ËÅì·Ù»¡½ð¤òË¬¤ì¡¢ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤òµ¶Â¤»äÊ¸½ñÅù¹Ô»È¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ °ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â°ËÅì»ÔÌ±¤äÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤«¤é·º»ö¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤ËÄó½Ð¤·¤¿¹ðÈ¯¾õ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅìÍÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²¿¤é¤«¤ÎÊýË¡¤Çµ¶Â¤¤·¤¿ÅìÍÎÂç³ØÌ¾µÁ¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤È¾Î¤¹¤ëÊ¸½ñ¤ò