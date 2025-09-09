¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡Ê27¡Ë¤¬8Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë0¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î°ðÍÕÍ§¡Ê32¡Ë¤È¤Ï¤±¤ó¤«¤ò¡Ö1²ó¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¡¢»°¾åÍª°¡¤È3¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£Æ£ÅÄ¤Ï°ðÍÕ¤È·ëº§¤·¤Æ3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¤¬¡Öº£Æü·ëº§µ­Ç°Æü¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¤À¤«¤éÁá¤¯µ¢¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£É×¤È¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¤±¤ó¤«¤ò¤·¤¿¤³