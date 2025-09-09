4日に82歳で逝去した橋幸夫さんを追悼する特別番組『ありがとう橋幸夫さん』が、25日にBSテレ東『プレイバック日本歌手協会 歌謡祭』内で放送されることが決定した。放送時間は午後5時56分から午後7時までを予定している。【写真】2023年…2代目に託して芸能界を引退した橋幸夫さん橋さんは1960年に「潮来笠」でデビューし、昭和の青春スター“御三家”の一人として数多くのヒット曲を送り出してきた。また、日本歌手協会では1