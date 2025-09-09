◆米大リーグドジャース３―１ロッキーズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ナ・リーグ西地区首位のドジャースが同地区最下位のロッキーズに本拠地で競り勝ち、今季８０勝に到達した。「１番・ＤＨ」で先発出場の大谷翔平投手（３１）は３打数１安打１四球１得点。四球で同点打を、二塁打で決勝打を演出し、１番打者としての役割を十二分に果たした。ロッキーズ先発は新人右腕ドーランダーだった