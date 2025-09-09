アイドルグループ「#よーよーよー」は9日、メンバー・楠偉音が11月をもってグループを卒業すると発表した。【画像】#よーよーよー楠偉音が卒業へ心境をつづる「私の芸能活動の最後にします」(全文)公式サイトに「楠偉音に関して」と題し、「このたび、楠偉音は2025年11月をもちまして #よーよーよー を卒業する運びとなりましたので、ここにご報告申し上げます」と知らせた。楠は7月10日から活動休止しており、「活動環境