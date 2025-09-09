「ドジャース−ロッキーズ」（８日、ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。七回の第４打席で安打を放った。大谷は６日・オリオールズ戦から３試合連続。１−１の七回２死一塁で２ボール１ストライクからの４球目を右翼右へはじき返して二塁へ到達した。打球速度１８４キロの痛烈な当たりだった。ドジャースは次打者のベッツが中前２点タイムリーを放って勝ち越した。大谷は初回の第１打