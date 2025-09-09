大阪府警本部9日午後0時5分ごろ、大阪市北区中崎西2丁目の機械式駐車場から「ベビーカーが落ちた」と119番があった。府警によると、乗っていた0歳女児も落下し病院に搬送されたが、頭の骨を折る重傷。意識はあるという。近くにいた母親は「駐車後、車を載せていた台が突然動いた」という趣旨の説明をしており、府警は誤作動した可能性もあるとみて調べる。府警によると、母親が駐車場に車を止め、ベビーカーを降ろした際、「パ