ソロデビュー間近なTWICE（トゥワイス）CHAEYOUNG（チェヨン）が9日、タイトル曲「SHOOT（Firecracker）」ミュージックビデオのティザー映像を初公開した。ソロデビューを3日後に控え、所属するJYPエンターテインメントが、TWICE公式SNSチャンネルにCHAEYOUNGのソロ正規アルバム1集「LIL FANTASY vol．1」のタイトル曲「SHOOT」のミュージックビデオ一部をオープン。14秒の短い映像で、CHAEYOUNGが、くるくる回るカメラのアングル