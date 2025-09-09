元カリスマホストでタレント城咲仁（47）の妻で、タレントの加島ちかえ（36）が9日、インスタグラムを更新。妊娠を報告した。加島は「皆様へご報告この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と、大きくなったお腹を披露した写真をアップ。「家族、お仕事関係の方々、友人の皆様に支えていただきながらお陰様で心身共におだやかに過ごせていることが奇跡で、感謝の気持ちでいっぱいです」と心境をつづった