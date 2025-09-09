画像は秋田書店「ヤングチャンピオン 2025年No.19」のページ（https://www.akitashoten.co.jp/youngchampion）より 【ヤングチャンピオン 2025年No.19】 9月9日 発売 価格：530円 秋田書店は、マンガ雑誌「ヤングチャンピオン 2025年No.19」を9月9日に発売した。価格は530円。 表紙と巻頭グラビアは白間美瑠さんがベトナム・ダナンから新境地のグラビアを披露。