現地時間9日の国際親善試合でアメリカ代表と対戦する日本代表は8日、Lower.comフィールドで公式会見を行った。森保一監督が出席した。以下、森保一監督の会見要旨「まずは一戦一戦、勝利を目指して戦いたい。アメリカ遠征の1試合目ではチーム全体でメキシコ戦に良い準備ができ、2試合目のアメリカ戦についてはオークランドからコロンバスに移動して1回の練習ということで、多くの時間は練習には割けないが、ここまでやってきた