面識のない女子高生を刃物で刺して殺害した韓国の30代男性に無期懲役が言い渡された。【写真】女子高生を殺害した“通り魔”の顔9月9日、韓国の法曹界によると、最高裁第3部（主審：ノ・ギョンピル大法官）が8月14日、殺人・殺人予備の容疑で起訴されたパク・デソンに無期懲役を言い渡した原審を確定した。最高裁は「原審の判断に必要な審理をまっとうしないまま、論理と経験の法則に違反して自由心証主義の限界を逸脱したり、心神