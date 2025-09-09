Snow Manの公式Xにて、メンバー9人分の新アーティストフォトが公開され、大きな反響を呼んでいる。 【画像】Snow Man『音故知新』ソロフォト9人分／集合ショット／【動画】『音故知新』コンセプトビデオ Snow Manは、11月5日に5作目のフルアルバム『音故知新』（読み：オンコチシン）をリリース。様々な時代の音楽やカルチャーに触れながら、「もしSnow Manが歌ったら…」というテーマのもと多種