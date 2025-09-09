ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地ドジャースタジアムでのロッキーズ戦に「1番DH」で先発出場。7回裏の第4打席に右翼への二塁打を放った。 ■無安打投球のグラスノーを援護 前日の試合では、菅野智之投手から2打席連続の本塁打を記録した大谷。この日は中盤で二塁打をマーク、貴重な3点目のホームを踏んだ。1－1同点で迎えた、7回裏の第4打席。2死一塁で大谷は、