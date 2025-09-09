◇ナ・リーグパドレス 4X―3 レッズ（2025年9月8日サンディエゴ）パドレスは8日（日本時間9日）、本拠でレッズと対戦。延長10回サヨナラ勝ちで3連勝を飾った。ナ・リーグ西地区首位ドジャースも勝ったため、1ゲーム差は変わらなかった。ダルビッシュ有投手（39）は今季最多の91球を投げ、5回2/3で6安打無四球7三振3失点で勝ち負けはつかなかった。直近2試合は5回もたずに降板していたダルビッシュは初回、1番・フリード