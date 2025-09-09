韓国の歌手で女優のオム・ジョンファ（56）が、過去に甲状腺がんの手術を受けた際の、複雑な心境を告白した。 【写真】ドラマ「かけがえのない私のスター」キービジュアル オム・ジョンファは、自身のYouTubeチャンネルで公開した動画で、女優のイエル（43）とともに本音を語り合った。ドラマ「かけがえのない私のスター」での共演をきっかけに距離を縮めた2人は、自分を労わる方法について話しながら、正