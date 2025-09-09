ポッカサッポロフード＆ビバレッジは８日、国産レモンの生産を手がける新会社を商社などと共同で設立したと発表した。健康志向を背景に需要拡大が期待される国産レモンの供給力を高め、２０３５年には国産レモンの３割を生産する国内最大級の農業法人を目指す。新会社「ＬＥＭＯＮＩＴＹ（レモニティ）」には、ポッカサッポロのほか、野菜や果実の生産・販売を手がける農業法人「鈴生（すずなり）」と、食品商社の西本ウィズメ